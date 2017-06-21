Материалы дела "Роснефти" против АФК "Система" вновь доступны в картотеке суда

УФА, 21 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Материалы дела о споре "Роснефти" и АФК "Система" на 170,6 млрд рублей вновь доступны в электронной картотеке Арбитражного суда Башкирии. В самом суде ТАСС объяснили их недоступность в течение нескольких часов "техническим сбоем".

"Был технический сбой в картотеке", - сказал представитель суда, заметив, что сейчас ее работа полностью восстановлена.

Ранее в среду в электронной картотеке стали недоступны материалы дела о споре "Роснефти" и АФК "Система". При переходе к материалам дела всплывала надпись: "Приносим извинения. Возник тайм-аут запроса. Это связано с перегруженностью сервиса". При этом доступ к материалам других дел был открыт.

20 июня вечером в картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, появилась информация, что "Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". Позднее информация о поступлении ходатайства была удалена из электронной картотеки.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что документ об отказе от иска, поданный в суд от имени "Роснефти", имел явные признаки фальшивки, компания обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации с подложным документом.