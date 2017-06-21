Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Материалы дела "Роснефти" против АФК "Система" вновь доступны в картотеке суда

Экономика и бизнес
21 июня, 12:13 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

В суде отметили, что произошел технический сбой

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 21 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Материалы дела о споре "Роснефти" и АФК "Система" на 170,6 млрд рублей вновь доступны в электронной картотеке Арбитражного суда Башкирии. В самом суде ТАСС объяснили их недоступность в течение нескольких часов "техническим сбоем".

"Был технический сбой в картотеке", - сказал представитель суда, заметив, что сейчас ее работа полностью восстановлена.

Ранее в среду в электронной картотеке стали недоступны материалы дела о споре "Роснефти" и АФК "Система". При переходе к материалам дела всплывала надпись: "Приносим извинения. Возник тайм-аут запроса. Это связано с перегруженностью сервиса". При этом доступ к материалам других дел был открыт.

20 июня вечером в картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, появилась информация, что "Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". Позднее информация о поступлении ходатайства была удалена из электронной картотеки.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что документ об отказе от иска, поданный в суд от имени "Роснефти", имел явные признаки фальшивки, компания обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации с подложным документом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
5
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
Темы дня
Загрузка...
Реклама