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Логистический центр "Оборонлогистики" для Минобороны заработает в 2017 г.

Экономика и бизнес
21 июня, 12:18 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 21, июня. /ТАСС

Центр будет представлять собой электронную площадку, где можно будет оставлять заявки на перевозки

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Информационно-логистический центр "Оборонлогистики" будет создан к концу 2017 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по водному транспорту компании Андрей Кушниров.

"Первая очередь информационно-логистического центра, именно для нужд Министерства обороны, будет создана к концу 2017 года. А дальше будем расширяться и выходить на открытый рынок в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет площадка в электронном виде, где можно будет оставлять заявки на перевозки не только водным транспортом.

"Просто так получилось, что в настоящее время у нас самый большой импульс получила именно морская составляющая. Другие направления и, как следствие, предоставление клиентам услуги по мультимодальным перевозкам, в ближайшем будущем будут предложены", - пояснил собеседник агентства.

Центр планируется открыть в Москве, также будут созданы два региональных опорных пункта - в Архангельске и во Владивостоке.

ООО "Оборонлогистика" создано для решения логистических задач в интересах Министерства обороны РФ. "Оборонлогистика" планирует участвовать в мероприятиях северного завоза в Арктике и на Курилах на условиях дозагруза.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

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