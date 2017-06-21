Логистический центр "Оборонлогистики" для Минобороны заработает в 2017 г.

На Дальнем Востоке построят перегрузочный комплекс для МТК "Приморье-2"Транспорт 21 июня, 13:22
Активные участники донорского движения "Швабе" получили наградыНовости партнеров 21 июня, 13:19
Иностранные тренеры продолжат работу с женской сборной России по керлингуСпорт 21 июня, 13:08
Власти Петербурга не получили нареканий на работу транспорта на Кубке конфедерацийСпорт 21 июня, 13:06
В Швеции игромания будет приравнена к алкоголизму и наркозависимостиОбщество 21 июня, 13:04
Супруг королевы Великобритании госпитализирован в связи с инфекциейОбщество 21 июня, 13:02
Источник: Меркель и Макрон рекомендуют саммиту ЕС продлить санкции в отношении РФМеждународная панорама 21 июня, 12:56
Баранова: неудача россиянок на ЧЕ по баскетболу выявила системные проблемы в командеСпорт 21 июня, 12:55
Алексей Учитель представил в Минкультуры музыкальную детскую сказкуКультура 21 июня, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Информационно-логистический центр "Оборонлогистики" будет создан к концу 2017 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по водному транспорту компании Андрей Кушниров.
"Первая очередь информационно-логистического центра, именно для нужд Министерства обороны, будет создана к концу 2017 года. А дальше будем расширяться и выходить на открытый рынок в 2018 году", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это будет площадка в электронном виде, где можно будет оставлять заявки на перевозки не только водным транспортом.
"Просто так получилось, что в настоящее время у нас самый большой импульс получила именно морская составляющая. Другие направления и, как следствие, предоставление клиентам услуги по мультимодальным перевозкам, в ближайшем будущем будут предложены", - пояснил собеседник агентства.
Центр планируется открыть в Москве, также будут созданы два региональных опорных пункта - в Архангельске и во Владивостоке.
ООО "Оборонлогистика" создано для решения логистических задач в интересах Министерства обороны РФ. "Оборонлогистика" планирует участвовать в мероприятиях северного завоза в Арктике и на Курилах на условиях дозагруза.
Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.