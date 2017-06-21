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Рогозин предложил создать единый каталог разработчиков аддитивных технологий

Экономика и бизнес
21 июня, 12:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Вице-премьер пояснил, что в 90-е годы Россия сильно отстала в технологическом смысле и двигаться дальше на советском заделе невозможно

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил разработать единый каталог всех производителей продукции по аддитивным технологиям.

"В отношении этой темы - по аддитивным технологиям - мы сделаем, давайте, единый каталог всех разработчиков аддитивных технологий, и там мы увидим, кто, с кем реально мог бы скооперироваться, поможем организовать это дело", - сказал он, завершая пленарную дискуссию пятого Международного форума "Технопром".

Вице-премьер пояснил, что в 90-е годы Россия сильно отстала в технологическом смысле. Он подчеркнул, что двигаться дальше на советском заделе невозможно.

"Мы его как ложками вычерпали с царапинами в этой кастрюле. Нужно создавать новую науку, новые знания - фундаментальные, прикладные, организовывать работу генеральных конструкторов, технологов, двигаться дальше", - сказал он.

При этом Рогозин предостерег от ошибки двигаться вперед с мыслью, что технологических лидеров мира обогнать невозможно. По его мнению, недопустимо просто копировать чужие разработки, пусть даже с добавлением собственных изюминок. "Все равно это не будет лидерством, это повторение, второе-третье место", - сказал вице-премьер.

В качестве альтернативы он предложил концепцию "срезания угла", которая заключается в том, чтобы не бежать за лидером, не дышать ему в затылок, а увидеть точку развития научно-технического прогресса, куда выйдут все лидеры технологического развития через 10-15 лет, и сделать сразу то, что потребуется в 2025-2035 году. В качестве примера он привел самолет МС-21.

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Рогозин, Дмитрий Олегович
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