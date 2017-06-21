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Источники: приватизация "Совкомфлота" должна состояться в начале июля

Экономика и бизнес
21 июня, 12:30 UTC+3

Однако сделка может быть перенесена на неопределенный срок при возможном расширении санкций США

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Приватизация пакета "Совкомфлота" назначена на первую половину июля, но сейчас ведутся обсуждения о ее переносе на неопределенный срок из-за возможного расширения санкций США, сообщили ТАСС четыре источника на финансовом рынке.

"Документ с официальной датой был подписан в правительстве. Приватизация должна состояться в начале июля", - сообщил один из источников.

Еще два источника агентства указывают, что, скорее всего, ее перенесут на неопределенный срок. "Причина - в возможном расширении санкций США. Новый пакет ограничительных мер прямо запрещает американцам финансировать транспортные российские компании, в том числе судоходные", - пояснил один из них.

Другой источник добавил, что документ с датой приватизации был подписан до появления информации о намерении сената США расширить антироссийские санкции. "Теперь нужно подождать и разобраться, будут ли новые ограничения и как они будут толковаться. А пока план такой, чтобы перенести сроки приватизации "Совкомфлота", - сказал он.

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