Представитель президента РФ: новые санкции США ставят под угрозу газоснабжение Европы

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ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Санкции США против России в области энергетики ставят под угрозу снабжение Европы российским газом. Об этом заявил на 10-м заседании Российско-Австрийского делового совета специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в Вене.
"Мы считаем важнейшим проектом для Австрии, Европы и России - это газопровод "Северный поток - 2". Подписано соглашение пяти крупнейших компаний с "Газпромом". Европа получает 55 млрд куб. м качественного голубого топлива в год", - отметил он.
"Когда проект выходит на хорошую реализацию, закончено базовое проектирование, продолжается бетонирование труб, сейчас начинаются очередные инсинуации, ужесточение санкций против России в области энергетики. В Европе под угрозой окажется снабжение газом региона. Вашингтон преследует чисто экономические интересы, лоббируя американские энергетические компании в Европе", - подчеркнул он.
Зубков в этой связи призвал Европу поддержать проект "Северный поток - 2" и положительно оценил совместное заявление канцлера Австрии Кристиана Керна и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о том, что новые односторонние запретительные меры США противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине.
Кроме того, по мнению Керна и Габриэля, единственной целью этих санкций является попытка продавить на европейский рынок американский сжиженный природный газ, убрав с него голубое топливо из России.
Глава совета директоров "Газпрома" подчеркнул, что Австрия для России является центральным транспортным узлом для поставок газа в Европу. "Мы считаем Австрию важнейшим транспортным узлом в маршрутах поставок газа в такие страны, как Италия, Германия, Франция, Венгрия, Словения, Хорватия. Мы обеспечиваем через Австрию 30 млрд куб. м газа в год", - сказал он.
Зубков также напомнил о плодотворном сотрудничестве "Газпрома" и австрийского нефтегазового концерна OMV, который первым из западных компаний заключил долгосрочный контракт на поставку газа из СССР, и в 2018 году этом контракту исполнится 50 лет.
"Мы поставили в прошлом году в Австрию более 6 млрд куб. м газа, что на 38% больше, чем в 2015 году. Всего за 50 лет почти 200 млрд куб. м голубого топлива", - добавил Зубков.
По официальным данным, Российско-Австрийский деловой совет за 10 лет работы стал влиятельным инструментом развития и укрепления сотрудничества между представителями бизнеса России и Австрии, благодаря ему в настоящее время насчитывается более 3 тыс. предприятий, в которых взаимодействуют организации двух стран.