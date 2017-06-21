Медведев: РФ и Бразилия могут увеличить товарооборот за счет высокотехнологичных отраслей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым интенсифицировать товарооборот с Бразилией, укрепив наметившуюся с начала года тенденцию роста взаимной торговли.

"В экономике и в двусторонних отношениях наша задача - интенсифицировать товарооборот. В прошлом году он в силу экономических причин просел, хотя в этом году наблюдается хорошая тенденция, он уже вырос почти на треть", - сказал Медведев на встрече с президентом Бразилии Мишелом Темером.

"Эти позитивные моменты нужно закрепить, диверсифицировать взаимную торговлю, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей, которые успешно развиваются и в России, и в Бразилии", - отметил российский премьер.

По его словам, отношения России и Бразилии характеризуются высоким уровнем взаимопонимания, "наши страны связывают дружественные взаимоотношения, Бразилия является нашим ключевым партнером в Латинской Америке". Медведев обратил внимание на то, что в экономиках двух стран происходят очень сходные процессы.

"Поэтому очень важно смотреть, что происходит у друзей, возможно, использовать какие-то решения, которые принимаются нашими партнерами, в своей практике", - добавил он.

Медведев напомнил, что в России в эти дни проходит Кубок конфедераций. "Хотя ваша страна не участвуют в нем, тем не менее мы всегда рады видеть бразильских гостей, и рассчитываем, что сотрудничество и в этой сфере будет продолжено", - заключил российский премьер.