"Газпром" заинтересован в налаживании поставок сжиженного газа в Бразилию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Газпром" заинтересован в налаживании поставок в Бразилию сжиженного природного газа и строительстве подземных хранилищ для СПГ. Об этом говорится в материалах к встрече президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Мишелем Темером.

"В г. Рио-де-Жанейро функционирует представительство ОАО "Газпром". Компания заинтересована в налаживании поставок в Бразилию сжиженного газа, импорте бразильского оборудования для установок газодобычи на морском шельфе, а также в участии в строительстве подземных хранилищ для СПГ", - говорится в материалах к встрече лидеров двух стран.

В документе также отмечается, что приоритетными областями сотрудничества России и Бразилии являются энергетика, авиа- и автомобилестроение, добыча полезных ископаемых, металлургия, химия, фармацевтика и инфраструктура.

Накопленные инвестиции России в экономику Бразилии составляют около $1,5 млрд.