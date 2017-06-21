"Газпром" заинтересован в налаживании поставок сжиженного газа в Бразилию

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Газпром" заинтересован в налаживании поставок в Бразилию сжиженного природного газа и строительстве подземных хранилищ для СПГ. Об этом говорится в материалах к встрече президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Мишелем Темером.
"В г. Рио-де-Жанейро функционирует представительство ОАО "Газпром". Компания заинтересована в налаживании поставок в Бразилию сжиженного газа, импорте бразильского оборудования для установок газодобычи на морском шельфе, а также в участии в строительстве подземных хранилищ для СПГ", - говорится в материалах к встрече лидеров двух стран.
В документе также отмечается, что приоритетными областями сотрудничества России и Бразилии являются энергетика, авиа- и автомобилестроение, добыча полезных ископаемых, металлургия, химия, фармацевтика и инфраструктура.
Накопленные инвестиции России в экономику Бразилии составляют около $1,5 млрд.