Для сохранения природы Заполярья "Норникель" вложит 400 млн рублей в новый газоход

МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. "Норникель" инвестирует 400 млн рублей в строительство нового газохода Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мончегорске Мурманской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Норникеля".

"Норникель" принял решение построить новый газоход на Мончегорской промплощадке Кольской ГМК. Он придет на смену действующему газоходу, по которому осуществляется транспортировка газов металлургического цеха до сернокислотного производства рафинировочного цеха. Инвестиции компании в реализацию проекта составят около 400 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что старый газоход находится в эксплуатации с 1979 года, его технический ресурс исчерпан. Новый газоход будет возведен на опорах с фундаментами, его протяженность составит более 1000 метров. Для повышения износостойкости будет использован полимербетон, который характеризуется высокой химической и термической стойкостью, механической прочностью, морозостойкостью, кислотостойкостью. Современные технологии позволят обеспечить эксплуатацию газохода на срок не менее 20 лет.

Новое оборудование, добавили в пресс-службе, позволит снизить воздействие производства на экологию. Предполагается, что строительство газохода начнется в 2018 году.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.