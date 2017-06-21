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Медведев: РФ и Киргизия успешно развивают крупные совместные проекты

Экономика и бизнес
21 июня, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Премьер выразил надежду, что визит президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Россию послужит укреплению сотрудничества между странами и развитию дружеских связей между народами

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Киргизия продолжают успешно развивать крупные совместные проекты, которые реализуются на двусторонней основе и в рамках Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Связи между странами укрепляются, экономика выправляется в обоих государствах. И важно то, что у нас сейчас есть все-таки такие крупные проекты, которыми мы совместно занимаемся и на двусторонней основе, и в рамках Евразийского экономического союза. Я уверен, что нам есть, что обсудить", - сказал Медведев на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Медведев выразил надежду, что этот государственный визит Атамбаева в Россию послужит укреплению сотрудничества между странами и развитию дружеских связей между народами.

Атамбаев подчеркнул, что его визит дает возможность обсудить текущие вопросы и перспективные планы. По его словам, за последние годы отношения между Россией и Киргизии удалось вывести на уровень братских, дружеских и стратегических отношений.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Россия Киргизия
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