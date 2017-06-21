Эксперт: осуществляющие северный завоз суда не должны идти обратно пустыми

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Суда, которые завозят грузы в труднодоступные районы Арктики в рамках северного завоза, не должны идти обратно пустыми, сообщил в среду ТАСС замгубернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

"Северный завоз направлен в одну сторону. Обратно, если говорить о морском транспорте, суда идут порожние с отдаленных территорий. Они могли бы вывозить какую-то продукцию с этих территорий: дикоросы, рыбную продукцию, которая может на местах производиться. Это бы сказалось на экономике перевозок и вызвало бы небольшое оживление экономики тех территорий, куда производится завоз, где уровень экономической активности невысокий", - сказал Иконников.

Он отметил, что необходимо организованно подойти к вывозу, чтобы бизнес на территории понимал, "что эта точка есть и этим можно пользоваться".

Как сообщил ТАСС заместитель губернатора, руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Алексей Еремеев, в регионе есть пример, когда компании, работающие по мероприятиям северного завоза, вывозят из округа металлолом. "Например, мы завозим щебень в рамках северного завоза, обратно эти суда везут из Нарьян-Мара в Архангельск металлолом", - отметил Еремеев.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.