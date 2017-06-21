Ростех пока не планирует объединять "Уралвагонзавод" с КМЗ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" пока не планирует объединять "Уралвагонзавод" и Курганский машиностроительный завод (КМЗ), сообщил ТАСС гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Пока об этом речь не идет, рано, надо разобраться", - сказал он.

Чемезов отметил, что "Уралвагонзавод" уже практически полностью перешел под управление госкорпорации. "УВЗ практически полностью перешел, сейчас оформление завершается, но директор наш уже назначен (Александр Потапов - прим. ТАСС)", - сказал глава Ростеха.

В конце 2016 года сообщалось, что после передачи Ростеху акций "Уралвагонзавода" и КМЗ может быть образован холдинг по выпуску бронетанковой техники, поскольку предприятия обладают схожими компетенциями.

В марте 2017 года губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил ТАСС, что включение КМЗ в состав "Уралвагонзавода" позволит улучшить экономическую ситуацию на предприятии.

Курганский машиностроительный завод производит боевые машины пехоты, стоящие на вооружении примерно в 30 странах. Кроме того, предприятие выпускает гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".