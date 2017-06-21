Путин назвал Бразилию одним из наиболее важных партнеров в Латинской Америке

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает Бразилию одним из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке и доволен ростом товарооборота между странами в нынешнем году.

"Бразилия, безусловно, является одним из наших приоритетных, наиболее важных партнеров в Латинской Америке", - заявил глава российского государства, начиная в Кремле переговоры с бразильским коллегой Мишелом Темером.

По словам Путина, в 2016 году двусторонний товарооборот упал, "но в этом году за первые четыре месяца уже рост свыше 30%".

Российский лидер предложил президенту Бразилии обсудить различные направления взаимодействия. Он особо отметил, что Россия и Бразилия работают в различных международных организациях - в первую очередь в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Приветствуя Темера, Путин заметил, что во вторник они "провели очень хороший вечер". Лидеры побывали в Большом театре на гала-концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов. В среду утром президент Бразилии провел переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, предстоят другие его встречи.

"Будет возможность поговорить по всем направлениям нашего взаимодействия", - считает президент РФ. Он напомнил, что отношения России и Бразилии "имеют глубокие корни, в следующем году исполняется 190 лет установления дипломатических отношений между странами".