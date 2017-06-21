Новым членом совета директоров "Лукойла" стала Любовь Хоба

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акционеры "Лукойла" на годовом собрании избрали новым членом совета директоров вице-президента - главного бухгалтера компании Любовь Хобу, передает корреспондент ТАСС с собрания.
Всего на 11 мест в совете было выдвинуто 12 кандидатов.
В середине февраля член совета директоров "Лукойла", генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio Гульельмо Москато скончался в возрасте 80 лет. Он входил в совет директоров "Лукойла" с 2011 г., а также в состав комитета по стратегии и инвестициям.
Вновь в состав совета вошли его председатель Валерий Грайфер, глава компании Вагит Алекперов, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, президент TTG Global LLC Тоби Гати, экс-министр иностранных дел Игорь Иванов, первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов, председатель российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс, член совета директоров EDC Ричард Мацке, член инвесткомитета правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН Иван Пикте и вице-президент "Лукойла" по стратегическому развитию Леонид Федун.