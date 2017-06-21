МЭР: финальная версия госпрограммы по Арктике будет сформирована в течение месяца

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Финальная версия государственной программы по развитию Арктики будет сформирована в течение месяца, сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.
"Финальная версия в течение месяца точно будет уже", - сказал он.
Цыбульский также отметил, что в данный момент идет работа по оптимизации финансирования программы. "Пока решения нет, эта работа идет. Просто будут выделены основные мероприятия, которые в краткосрочной перспективе смогут существенно повлиять (на развитие Арктической зоны - прим. ред.)", - пояснил он.
Ранее представитель Минэкономразвития сообщал, что правительство пока не определило объем финансирования госпрограммы по развитию Арктики. По данным СМИ, министерство предлагает скорректировать проект госпрограммы, сократив бюджетную поддержку в четыре раза - с 209,7 млрд до 50,9 млрд рублей с учетом замечаний Минфина.
Минэкономразвития в феврале 2017 года внесло в правительство проект госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".
В конце марта проект был рассмотрен на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики, на котором было предложено скорректировать программу и сфокусироваться на трех ключевых направлениях: развитии опорных зон в Арктике и Северного морского пути, а также деятельности на Арктическом шельфе РФ.
С учетом этого Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами дополнительно прорабатывают перечень мероприятий в рамках программы.