ФТС: проект по маркировке шуб позволил "обелить" продукции на 55 млрд рублей в 2016 году

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проект по маркировке шуб позволил вывести в легальный оборот продукции на сумму 55 млрд рублей в 2016 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством Минпромторга.
"Проект по маркировке показал очень хорошие результаты. В шесть раз показатели 2016 года превысили показатели 2015 года по обелению рынка, то есть 973 тыс. единиц товара более чем на 55 млрд удалось вывести в легальный оборот", - сказал он.
Давыдов также добавил, что таможенные платежи по этому виду товара выросли на 40%.
Весной 2016 года в России стартовал проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий, а 12 августа маркировка стала обязательной на территории ЕврАзЭС. То есть в странах ЕврАзЭС запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха. В настоящий момент в России действуют два проекта по маркировке продукции: меховые изделия и лекарства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что правительство намерено включить в перечень товаров, подлежащих маркировки идентификационными знаками, обувь, древесину и авиакомпоненты.
На прошлом заседании комиссии по контрафакту Мантуров заявлял, что Минпромторг подготовил перечень продукции, на которые надо распространить маркировку по аналогии с меховыми изделиями.
В перечень вошли колесные диски, верхняя одежда и некоторый текстиль. Также замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов РФ ранее заявил, что Минсельхоз предлагает правительству распространить систему маркировки на осетровые (рыбу и икру).