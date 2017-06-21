ФТС: проект по маркировке шуб позволил "обелить" продукции на 55 млрд рублей в 2016 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проект по маркировке шуб позволил вывести в легальный оборот продукции на сумму 55 млрд рублей в 2016 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством Минпромторга.

"Проект по маркировке показал очень хорошие результаты. В шесть раз показатели 2016 года превысили показатели 2015 года по обелению рынка, то есть 973 тыс. единиц товара более чем на 55 млрд удалось вывести в легальный оборот", - сказал он.

Давыдов также добавил, что таможенные платежи по этому виду товара выросли на 40%.

Весной 2016 года в России стартовал проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий, а 12 августа маркировка стала обязательной на территории ЕврАзЭС. То есть в странах ЕврАзЭС запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха. В настоящий момент в России действуют два проекта по маркировке продукции: меховые изделия и лекарства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что правительство намерено включить в перечень товаров, подлежащих маркировки идентификационными знаками, обувь, древесину и авиакомпоненты.

На прошлом заседании комиссии по контрафакту Мантуров заявлял, что Минпромторг подготовил перечень продукции, на которые надо распространить маркировку по аналогии с меховыми изделиями.

В перечень вошли колесные диски, верхняя одежда и некоторый текстиль. Также замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов РФ ранее заявил, что Минсельхоз предлагает правительству распространить систему маркировки на осетровые (рыбу и икру).