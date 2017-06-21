Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФТС предложила внести в систему ЕГАИС данные о табачной продукции по аналогии с алкоголем

Экономика и бизнес
21 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов отметил, что сейчас в качестве одной из форм учета табачной продукции используются акцизные марки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила внести в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) данные о табачной продукции по аналогии с алкоголем, сообщил заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Мы считаем, что в дальнейшем одной из форм учета и контроля за производством табачной продукции может стать фиксация информации об этой продукции в единой государственной системе учета объема производства ЕГАИС. По образу и подобию контроля за алкогольной продукцией", - сказал Давыдов в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством Минпромторга.

Давыдов добавил, что сейчас в качестве одной из форм учета табачной продукции используются акцизные марки. "За 2016 год было выдано порядка 500 млн акцизных марок. Это говорит о том, что у нас ввоз табачной продукции не такой значительный, как внутренний оборот и внутреннее производство этой продукции", - продолжил он.

Давыдов напомнил и о мировом опыте борьбы с незаконной торговлей табака. По его словам, ряд стран использует для этих целей qr-коды (двумерные штрихкоды).

Как заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, министерство поддерживает подход и принцип, связанный с контролем за легальной продукцией, легальным оборотов табачных изделий. Однако он отметил, что обсуждается создание отдельной системы для табака. "Это будет система, похожая на ЕГАИС. ЕГАИС все-таки для алкогольной продукции. Далее министерство финансов, те, кто выходили с этой инициативой, должны отработать с коллегами из Росалкогольрегулирования, в частности, формат и подходы по организации данной системы. Как только будет готово качественное предложение, которое будет согласовано с другими ведомствами и участниками процесса, мы будем готовы говорить о срока", - отметил Мантуров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
6
Кремль пока не ознакомился с посланием эмира Катара Путину
7
Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама