ФТС предложила внести в систему ЕГАИС данные о табачной продукции по аналогии с алкоголем

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила внести в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) данные о табачной продукции по аналогии с алкоголем, сообщил заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.
"Мы считаем, что в дальнейшем одной из форм учета и контроля за производством табачной продукции может стать фиксация информации об этой продукции в единой государственной системе учета объема производства ЕГАИС. По образу и подобию контроля за алкогольной продукцией", - сказал Давыдов в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством Минпромторга.
Давыдов добавил, что сейчас в качестве одной из форм учета табачной продукции используются акцизные марки. "За 2016 год было выдано порядка 500 млн акцизных марок. Это говорит о том, что у нас ввоз табачной продукции не такой значительный, как внутренний оборот и внутреннее производство этой продукции", - продолжил он.
Давыдов напомнил и о мировом опыте борьбы с незаконной торговлей табака. По его словам, ряд стран использует для этих целей qr-коды (двумерные штрихкоды).
Как заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, министерство поддерживает подход и принцип, связанный с контролем за легальной продукцией, легальным оборотов табачных изделий. Однако он отметил, что обсуждается создание отдельной системы для табака. "Это будет система, похожая на ЕГАИС. ЕГАИС все-таки для алкогольной продукции. Далее министерство финансов, те, кто выходили с этой инициативой, должны отработать с коллегами из Росалкогольрегулирования, в частности, формат и подходы по организации данной системы. Как только будет готово качественное предложение, которое будет согласовано с другими ведомствами и участниками процесса, мы будем готовы говорить о срока", - отметил Мантуров.