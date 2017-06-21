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Роскачество выявило фальсификацию сортов отечественного меда и наличие в нем антибиотиков

Экономика и бизнес
21 июня, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам главы организации Максима Протасова, не менее 13% проверенных образцов не являются натуральным медом

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роскачество провело проверку крупнейших производителей меда в России и выявило такие проблемы, как наличие антибиотиков в продукте и его разбавление сиропами, а также именование бюджетных сортов меда как дорогих. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Комиссию возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Роскачество - подведомственная Минпромторгу организация.

Роскачество провело проверку 69 брендов меда в пяти регионах страны, включая Алтайский край, Башкирию и Дальний Восток. Мед был проверен более чем по 100 параметрам безопасности.

"В результате 42% образцов нарушают законодательство, содержат антибиотики или являются фальсификатом", - сказал глава Минпромторга.

При этом, как пояснил Протасов, в законодательстве, касающемся ветеринарной сертификации и технического регулирования, есть юридический конфликт. Техрегламент запрещает наличие в сырье всех групп антибиотиков, а в готовом продукте - только четыре.

При этом мед является одновременно и сырьем, и готовым продуктом. Таким образом, 52% образцов содержат антибиотики, в том числе и запрещенные, но только 1% из них является в России официально признанным нарушителем.

"Порой в меде обнаруживаются антибиотики, которые вообще не предназначены для лечения пчел", - отметил глава Роскачества. Он также посетовал на плохой уровень исполнения ветеринарной сертификации в регионах.

Говоря о фальсификате, Протасов пояснил, что такая продукция бывает двух видов: "Первый - это подмена ботанического вида, когда производитель меняет дорогие сорта на более дешевые. 35% образцов не соответствовали видам, заявленным на маркировке. Вторая проблема - это разбавление меда". По словам Протасова, не менее 13% проверенных образцов не являются натуральным медом.

Россия входит в пятерку крупнейших стран - производителей меда и имеет высокий экспортный потенциал. За последние 10 лет экспорт меда из РФ вырос в девять раз. При этом Китай запретил ввоз на свою территорию российского меда из-за наличия в нем антибиотиков.

Роскачество подготовило предложения по установлению прозрачных и актуальных требований к производству и обороту меда, заключил глава ведомства.

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