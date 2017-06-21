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ФАС возбудила дело в отношении ТРЦ "МЕГА" из-за рекламной акции "Напиток в подарок"

Экономика и бизнес
21 июня, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ведомство усматривает в действиях компании признаки нарушения законодательства в части распространения рекламы

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении ООО "ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн" (входит в группу компаний IKEA, управляет торговыми центрами в России) о нарушении рекламного законодательства, говорится в материалах ведомства.

УФАС сообщило, что в антимонопольный орган поступило заявление от физического лица относительно распространения в ТРЦ "МЕГА Теплый Стан" рекламы акции "Напиток в подарок", согласно которой при суммарной покупке в ТРЦ "МЕГА Теплый Стан" на сумму 1 тыс. рублей можно получить напиток в подарок в одном из указанных в рекламе ресторанов на территории торгового центра.

Клиент пожаловался, что для получения подарка у него потребовали представить специальный купон, а не только рекламную листовку.

ФАС установила, что реклама не содержала дополнительных сведений, а изображение напитка не соответствовало реальному подарку.

Ведомство усматривает в действиях компании признаки нарушения законодательства в части распространения рекламы, в которой отсутствует существенная информации о рекламируемом товаре и условиях его приобретения или использования.

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