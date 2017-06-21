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На Кольской АЭС от сети отключен энергоблок

Экономика и бизнес
21 июня, 15:26 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, июня. /ТАСС

По данным компании, два энергоблока работают в штатном режиме, еще один находится на плановом ремонте

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МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты Кольской АЭС отключили от сети один из энергоблоков, сообщили в пресс-службе станции.

"Энергоблок № 2 был отключен от сети и выведен в "холодный резерв". В настоящее время нагрузка Кольской АЭС составляет 800 МВт", - уточнили на АЭС.

По данным компании, энергоблоки № 3 и № 4 Кольской АЭС работают в штатном режиме. Энергоблок № 1 находится в плановом ремонте. Там отметили, что радиационная обстановка в районе Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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