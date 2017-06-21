Аргентина хочет купить у РФ три самолета-амфибии Бе-200

Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"Спорт 21 июня, 14:56
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:52
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролюСпорт 21 июня, 14:45
Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиковСпорт 21 июня, 14:45
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:44
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 14:43
Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками "Динамо"Спорт 21 июня, 14:38
На летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие экономисты и главы крупнейших компанийНовости партнеров 21 июня, 14:37
"Яблоко" выдвинуло Ройзмана кандидатом на выборах главы Свердловской областиПолитика 21 июня, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и министерство обороны Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании, в котором стороны выразили намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200. Об этом говорится в пресс-релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Меморандум был подписан в рамках Международного авиасалона Paris Air Show 2017
"В соответствии с меморандумом сторонами выражены намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200, создании Центра по техническому обслуживанию самолетов и летного отряда МЧС в Республике Аргентина", - говорится в сообщении.
Со стороны Аргентины документ подписал секретарь по логистике и координации в чрезвычайных ситуациях Вальтер Себажос, со стороны предприятия - генеральный директор - генеральный конструктор комплекса Юрий Грудинин.
Кроме того, в ОАК сообщили, что делегация Аргентины приняла приглашение об участии в авиационной выставке МАКС-2017.
Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации. Самолет оборудован восемью водяными баками, расположенными под полом грузовой кабины, и может брать на борт до 12 тонн воды.