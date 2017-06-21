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Глава РФПИ: новый саудовский наследный принц много сделал для развития отношений с Россией

Экономика и бизнес
21 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам Кирилла Дмитриева, принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд сыграл позитивную роль, в частности, в развитии совместных инвестиций

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который является автором масштабной программы реформ, направленной на снижение зависимости экономики королевства от добычи нефти, много сделал для развития отношений с Россией в последние годы, заявил ТАСС генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал 21 июня указ о назначении нового наследного принца, которым стал его 31-летний сын Мухаммед бен Сальман. Новый принц займет пост первого заместителя премьер-министра и сохранит портфель главы Минобороны. Согласно указу, племянник короля Сальмана принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд лишился титула наследника и был снят с поста первого заместителя премьера и министра внутренних дел.

"Принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд сыграл очень позитивную роль в развитии отношений с Россией, в том числе в развитии совместных инвестиций", - заявил Дмитриев.

Отношения между двумя крупнейшими нефтедобывающими державами, Россией и Саудовской Аравией, которые вместе добывают 25% мировой нефти, исторически были достаточно прохладными, однако международные эксперты отмечают резкое потепление этих отношений в последние годы, связывая это, в частности, с возвышением принца бен Сальмана. Потепление отношений, по мнению экспертов, открыло возможности для совместных проектов в экономике.

Россия и Саудовская Аравия в сентябре прошлого года подписали соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Это соглашение сделало возможной договоренность о сокращении добычи, которое нефтедобывающие страны подписали 30 ноября 2016 года. В мае 2017 года договоренности были продлены еще на девять месяцев.

РФПИ и Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) рассматривают для инвестирования более 25 проектов в различных отраслях российской экономики. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех в интервью ТАСС 2 июня сообщил, что саудовский фонд и РФПИ планируют создать совместный фонд для инвестиций в сектор энергетики. Российские нефтяные компании также заявили о желании сотрудничать с государственной Saudi Aramco, пакет акций которой будет приватизирован согласно плану реформ Мухаммеда бен Сальмана.

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