"Швабе" запустил серийное производство датчика высоты облаков нового поколения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новое поколение датчика высоты облаков с расширенным диапазоном измерений, разработанное холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех", поступило в серийное производство. Прибор позволит проводить качественные измерения нижней границы облаков в диапазоне от 15 до 3000 метров, сообщила в среду пресс-служба компании.

"В отличие от ранее выпускаемых модификаций в новинке расширен диапазон измерений, а в качестве излучателя применен лазерный светодиод", - говорится в сообщении.

Устройство создано специалистами предприятия холдинга - Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). Прибор на современной элементной базе обеспечивает измерение, отображение и регистрацию параметров высоты нижней границы облаков или вертикальной видимости в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), предъявляемыми к метеорологическому обеспечению взлета и посадки воздушных судов.

"В новом датчике в качестве излучателя вместо импульсной лампы применен более долговечный лазерный светодиод, позволяющий проводить качественные измерения нижней границы облаков в диапазоне от 15 до 3000 метров", - приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора "Швабе" Сергея Попова.

Новый прибор, по данным компании, может эксплуатироваться автономно или в составе автоматической метеорологической станции. Передача данных по измерениям от светолокационного устройства на информационное табло, установленных на расстоянии до 8 км друг от друга, может осуществляться как по интерфейсу, так и по оптоволоконной сети.