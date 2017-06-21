"Швабе" запустил серийное производство датчика высоты облаков нового поколения

Россия отреагирует на введенные против нее США санкцииПолитика 21 июня, 16:32
СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротомСпорт 21 июня, 16:31
Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенкаСпорт 21 июня, 16:28
ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летомСпорт 21 июня, 16:26
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболуСпорт 21 июня, 16:24
Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелемПроисшествия 21 июня, 16:15
Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 16:10
"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-АмНовости партнеров 21 июня, 16:10
На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"Общество 21 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новое поколение датчика высоты облаков с расширенным диапазоном измерений, разработанное холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех", поступило в серийное производство. Прибор позволит проводить качественные измерения нижней границы облаков в диапазоне от 15 до 3000 метров, сообщила в среду пресс-служба компании.
"В отличие от ранее выпускаемых модификаций в новинке расширен диапазон измерений, а в качестве излучателя применен лазерный светодиод", - говорится в сообщении.
Устройство создано специалистами предприятия холдинга - Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). Прибор на современной элементной базе обеспечивает измерение, отображение и регистрацию параметров высоты нижней границы облаков или вертикальной видимости в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), предъявляемыми к метеорологическому обеспечению взлета и посадки воздушных судов.
"В новом датчике в качестве излучателя вместо импульсной лампы применен более долговечный лазерный светодиод, позволяющий проводить качественные измерения нижней границы облаков в диапазоне от 15 до 3000 метров", - приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора "Швабе" Сергея Попова.
Новый прибор, по данным компании, может эксплуатироваться автономно или в составе автоматической метеорологической станции. Передача данных по измерениям от светолокационного устройства на информационное табло, установленных на расстоянии до 8 км друг от друга, может осуществляться как по интерфейсу, так и по оптоволоконной сети.