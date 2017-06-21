Министр нефти Ирана не исключает продления сокращения добычи нефти после марта 2018 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что соглашение по сокращению добычи нефти, заключенное ОПЕК и 11 независимыми странами- экспортерами, может быть продлено и после марта 2018 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы сейчас ведем консультации со странами ОПЕК, чтобы подготовить это решение", - цитирует агентство министра.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран- экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до конца марта 2018 года. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

Согласно июньским данным ОПЕК, коммерческие запасы нефти развитых стран в апреле 2017 года снизились относительно марта на 15,9 млн баррелей - до 3,005 млрд баррелей. Этот показатель превышает среднестатистическую за пять лет норму на 251 млн баррелей.