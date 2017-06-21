Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр нефти Ирана не исключает продления сокращения добычи нефти после марта 2018 года

Экономика и бизнес
21 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Бижан Намдар Зангане уточнил, что на данный момент проходят "консультации со странами ОПЕК, чтобы подготовить это решение"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что соглашение по сокращению добычи нефти, заключенное ОПЕК и 11 независимыми странами- экспортерами, может быть продлено и после марта 2018 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также новости по теме:
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
© Артем Коротаев/ТАСС

Новак: РФ и Саудовская Аравия создают фонд по инвестициям в компании энергетики

Саудовская Аравия: ситуация с Катаром не повлияет на соглашение по добыче ОПЕК

Минфин прогнозирует снижение цены барреля нефти до $40 в I квартале 2018 года

"Мы сейчас ведем консультации со странами ОПЕК, чтобы подготовить это решение", - цитирует агентство министра.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран- экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до конца марта 2018 года. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

Согласно июньским данным ОПЕК, коммерческие запасы нефти развитых стран в апреле 2017 года снизились относительно марта на 15,9 млн баррелей - до 3,005 млрд баррелей. Этот показатель превышает среднестатистическую за пять лет норму на 251 млн баррелей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама