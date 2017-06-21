"Норникель" заинтересован в готовых российских технологиях

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Норильский никель" готов закупать российские научные разработки, но при условии, что они будут до конца оформленными и апробированными. Об этом сообщила на международном форуме "Технопром-2017" в Новосибирске вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных.
"Мы находимся с российскими производителями немного в разных парадигмах. Часто разработчики представляют идею, нам же надо, чтобы эти идеи были внедренными технологиями. Мы готовы закупать продукцию и научные разработки российских производителей, однако не можем предоставлять им площадку для неапробированных технологий. Крупные корпорации не могут себе этого позволить", - пояснила Безденежных.
Вице-президент "Норникеля" отметила, что для развития отечественных технологий нужна программа господдержки, которая связала бы три основных звена: "держателя денег, производителя опытного образца и потребителя продукции".
Среди проектов "Норникеля", которым требуются российские технологии, Елена Безденежных назвала рекультивацию участка на Таймыре, где находился никелевый завод. "Мы ищем решения, как и когда законсервировать и ликвидировать строения на этом участке. Мы хотели бы сделать это с привлечением отечественных технологий, эффективных для Крайнего Севера", - отметила она.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.