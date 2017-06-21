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Россия и Бразилия заключили четыре соглашения о взаимодействии

Экономика и бизнес
21 июня, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и министерством иностранных дел Бразилии в области экономического и инвестиционного сотрудничества

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Бразилия заключили четыре соглашения о взаимодействии.

После переговоров президентов России и Бразилии Владимира Путина и Мишела Темера подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития РФ и министерством иностранных дел Бразилии в области экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того был подписан план проведения политических консультаций между МИД РФ и МИД Бразилии на 2018-2021 года.

Руководитель ФТС Владимир Булавин и руководитель секретариата федеральных доходов минфина Бразилии Жорже Антонио Гехер Рашид подписали Меморандум о взаимопонимании между ведомствами двух стран об организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между РФ и Бразилией. Также Глава ФТС подписал с министром промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Маркусом Перейрой протокол о сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций ЕврАзЭС.

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