Росатом изучит возможность работы с Саудовской Аравией в нефтехимии и ветроэнергетике

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Русатом - Международная Сеть" (входит в Госкорпорацию Росатом) и саудовская компания Al-Yamama for Trading and Contracting в рамках третьего дня "Атомэкспо-2017" подписали меморандум о взаимопонимании, зафиксировав интерес к совместному сотрудничеству в области поставок оборудования для нефтехимии и строительства ветропарков в Саудовской Аравии. Об этом сообщила "Русатом - Международная Сеть".

"Меморандум зафиксировал заинтересованность сторон в изучении возможностей сотрудничества между компаниями по таким направлениям, как реализация проектов по строительству и эксплуатации ветропарков на территории Саудовской Аравии, а также поставка оборудования предприятий Госкорпорации Росатом для нефтехимической отрасли Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Подписи под документом поставили президент "Русатом - Международная Сеть" Александр Мертен и президент Al-Yamama Group Абдул Хаким Хамад аль-Хальди. Меморандум предполагает проведение между сторонами дальнейших консультаций c участием предприятий Росатома для определения приемлемой формы и конкретных направлений сотрудничества.

Саудовская компания Al-Yamama Group специализируется в сфере строительства, эксплуатации, технического обслуживания и благоустройства крупных инфраструктурных объектов, в т. ч. по предоставлению сервисных услуг в области обслуживания объектов ветроэнергетики, нефтяных скважин, ландшафтных и экологических услуг, услуг по радиационной защите и неразрушающему контролю.

Первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров в рамках "Атомэкспо-2017" сообщал журналистам, что госкорпорации интересно выходить на международные рынки с проектами строительства ветропарков, но только после получения соответствующего опыта в России.

По итогам конкурсов в 2016 г. и 2017 г. Росатом получил право на строительство в России ветропарков суммарной установленной мощностью почти 1000 МВт.