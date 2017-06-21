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Путин: транспортные компании РФ готовы участвовать в модернизации инфраструктуры Бразилии

Экономика и бизнес
21 июня, 16:26 дата обновления: 21 июня, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Глава государства уточнил, что уже начались переговоры по получению концессии на строительство и эксплуатацию железнодорожной ветки "Север-Юг" в республике

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские транспортные компании готовы подключиться к реализации новой программы Бразилии по модернизации национальной транспортной инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с бразильским коллегой Мишелом Темером.

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"Российские транспортные компании готовы подключиться к реализации новой программы Бразилии по модернизации национальной инфраструктуры. Уже начаты переговоры по получению концессии на строительство и эксплуатацию железнодорожной ветки "Север-Юг" в Бразилии", - сказал Путин.

Он отметил, что перспективные проекты для сотрудничества имеются в атомной энергетике. "В начале 2017 года "Росатом" выиграл тендер на поставку урана для бразильских АЭС. Компания также хотела бы получить подряд и на сооружение хранилища отработанного ядерного топлива на площадке АЭС в Рио-де-Жанейро", - добавил российский президент.

Путин напомнил, что в Бразилии работают крупнейшие энергетические компании РФ, в том числе "Роснефть", "Газпром", "Силовые машины". "Компания "Силовые машины" возвела в Бразилии пять новых гидроэлектростанций и намерена локализовать производство газотурбинного оборудования в Бразилии", - добавил глава российского государства.

В целом он отметил необходимость наращивания взаимных товарных потоков и диверсификации структуры экспортно-импортных операций, напомнив, что объем накопленных инвестиций в экономику Бразилии превысил $1,5 млрд.

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