Фитнес-клуб Мадонны в Москве закрылся из-за имущественного спора

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МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Компания "НС-Фитнес", которая управляет единственным фитнес-клубом певицы Мадонны Hard Candy в Москве, объяснила причины закрытия заведения конфликтом с арендодателем - управляющей компании NAI Becar. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат "НС-Фитнес" Григорий Чернышов.
Ранее ТАСС сообщал о закрытии заведения, но представители компании не раскрывали причин.
Элитный фитнес-центр располагался в четырехэтажном здании общей площадью 3 тыс. квадратных метров в самом центре Москвы, в Большом Кисловском переулке. Hard Candy - это бренд оздоровительных клубов американской поп-звезды Мадонны. В России есть только два фитнес-клуба этой сети, оба открылись в 2012 году. Второй клуб - в Санкт-Петербурге, на Петроградской набережной, - продолжает работать в обычном режиме, рассказали ТАСС в отделе продаж компании.
"В ночь с 1 на 2 июня 2017 года без предварительного уведомления компании "НС-Фитнес" арендодатель сменил замок в присутствии сотрудника полиции, полностью лишив возможности сотрудников клуба попасть в здание. А уже 6 июня вывез из здания тренажеры стоимостью в несколько миллионов долларов. Мы расцениваем такие действия как рейдерский захват бизнеса", - сказал Чернышов.
По словам адвоката, с ноября 2016 года велись переговоры, и в конце мая 2017 года были достигнуты новые договоренности по сумме ежемесячной оплаты аренды здания с компанией ООО "Бекар-Эксплуатация", входящей в структуру NAI Becar.
"С учетом имеющейся задолженности клуба перед арендодателем, были согласованы изменения в текущий договор аренды по новой ставке, а также достигнуты договоренности о графике погашения всего долга. Представители NAI Becar согласились с этими условиями", - пояснил Чернышов.
Он не раскрыл деталей измененного договора и сумму ежемесячного платежа, но пояснил, что ранее представители арендодателя насчитали клубу долг на 120 млн рублей, с чем арендатор был не согласен.
"Мой клиент нанял независимую оценочную компанию "НЭО- Центр", которая определила размер задолженности в 24 млн рублей. Сейчас стало понятно, что арендодатель создавал видимость диалога с моим клиентом, чтобы завладеть имуществом и прекратить бизнес, предложив его дружественной структуре", - отметил адвокат.
"Мы намерены отстаивать свою позицию, в ближайшее время будут поданы иски к ООО "Бекар-Эксплуатация" в Арбитражный суд города Москвы", - добавил Чернышов.
Сотрудники пресс-службы управляющей компании NAI Becar в ответ на запрос ТАСС сообщили, что в течение последних нескольких лет клуб Hard Candy в лице арендатора здания в Большом Кисловском переулке неоднократно нарушал свои обязательства по арендным платежам, что в итоге привело к многомиллионной задолженности перед управляющей компанией.
"NAI Becar приняла решение разорвать договор аренды с фитнес-клубом Hard Candy на основании имеющихся задолженностей по арендным платежам. Последним днем действия договора была дата 1 июня 2017 года, контракт расторгнут с соблюдением юридических норм", - говорится в сообщении пресс-службы.
В управляющей компании добавили, что после многочисленных попыток с их стороны урегулировать конфликтную ситуацию, а также судебных предписаний, долг так и не был погашен.
Как следует из картотеки, в Арбитражный суд Москвы со стороны ООО "Бекар-Эксплуатация" 11 мая 2017 года был подан иск к компании "НС-Фитнес" "о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды" на сумму чуть более 90 млн рублей. А 15 июня был подан второй иск с аналогичными требованиями на 37 млн рублей. То есть суммарно арендодатель потребовал от "НС-Фитнес" 127 млн рублей. "Имущество арендатора было удержано в соответствии с условиями договора и статьей 359 гражданского кодекса РФ (удержание вещи/имущества должника - прим. ТАСС)", - поясняется в сообщении.
В компании NAI Becar также назвали нового арендатора здания в Большом Кисловском переулке - это холдинг "Алекс Фитнес", который возглавляет бодибилдер Алексей Ковалев. Сеть разместит там свой флагманский фитнес-центр премиум- класса OLYMP. Официальное открытие запланировано на 1 октября 2017 года. Ковалев сообщил ТАСС, что считает локацию и технические характеристики здания в центре Москвы подходящими для размещения своего флагманского клуба.
"На сегодняшний день договор об аренде площадки уже подписан, а в помещении клуба ведутся ремонтные работы. Открытие намечено на октябрь", - подтвердил Ковалев.
Инвестор сети фитнес-клубов Hard Candy Марк Мастров, в свою очередь, сообщил ТАСС, что произошедшее наносит серьезный урон престижу клуба.
"Подобные действия наносят вред иностранным инвесторам, вложившим в проект миллионы долларов, и вредят репутации бренда Hard Candy Fitness как в России, так и за рубежом. Мы работаем с клубом на протяжении восьми лет и не можем позволить, чтобы он исчез, не предпринимая никаких действий, как минимум компенсации всех инвестированных в проект денежных средств", - пояснил Мастров. Пока посетителям бывшего клуба Мадонны в Москве предложили альтернативные клубы люкс и премиум-класса.