В Uber подтвердили отставку генерального директора

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Генеральный директор американской корпорации Uber Трэвис Каланик подал в отставку. Это подтвердили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе этой корпорации, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси в десятках стран.

"Да, мы можем подтвердить, что Трэвис Каланик ушел с поста генерального директора", - говорится в полученном по электронной почте комментарии. В нем также приводится заявление совета директоров на этот счет. "Трэвис всегда ставил Uber на первое место. Его решение было смелым, оно свидетельствует о его преданности и любви к Uber", - подчеркивается в документе.

В совете директоров подчеркнули, что освободив свою должность, Каланик сможет найти время, "чтобы прийти в себя после личной трагедии". "Мы с нетерпением ждем возможности далее выполнять свои обязанности вместе с ним в совете директоров", - отмечается в заявлении.

Ранее об уходе главы Uber со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times. Издание утверждало, что за отставку Каланика высказались пять крупнейших инвесторов компании. 14 июня Каланик заявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

Скандалы, связанные с компанией

Каланик в конце мая пережил трагедию - его мать погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке в штате Калифорния. Кроме того, компания оказалась в центре ряда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили своих бывших руководителей в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что фирма проведет тщательное расследование.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам Каланик - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.