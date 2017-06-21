Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Uber подтвердили отставку генерального директора

Экономика и бизнес
21 июня, 17:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В совете директоров компании подчеркнули, что освободив свою должность, Трэвис Каланик сможет найти время, "чтобы прийти в себя после личной трагедии"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Трэвис Каланик

Трэвис Каланик

© EPA/WILL OLIVER

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Генеральный директор американской корпорации Uber Трэвис Каланик подал в отставку. Это подтвердили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе этой корпорации, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси в десятках стран.

"Да, мы можем подтвердить, что Трэвис Каланик ушел с поста генерального директора", - говорится в полученном по электронной почте комментарии. В нем также приводится заявление совета директоров на этот счет. "Трэвис всегда ставил Uber на первое место. Его решение было смелым, оно свидетельствует о его преданности и любви к Uber", - подчеркивается в документе.

В совете директоров подчеркнули, что освободив свою должность, Каланик сможет найти время, "чтобы прийти в себя после личной трагедии". "Мы с нетерпением ждем возможности далее выполнять свои обязанности вместе с ним в совете директоров", - отмечается в заявлении.

Ранее об уходе главы Uber со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times. Издание утверждало, что за отставку Каланика высказались пять крупнейших инвесторов компании. 14 июня Каланик заявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

Скандалы, связанные с компанией

Каланик в конце мая пережил трагедию - его мать погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке в штате Калифорния. Кроме того, компания оказалась в центре ряда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили своих бывших руководителей в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что фирма проведет тщательное расследование.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам Каланик - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МВД: результаты обеих экспертиз крови погибшего в Балашихе мальчика совпадают
2
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
3
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
6
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
7
СК: в крови ребенка, изъятой со сбившей его машины в Балашихе, обнаружен алкоголь
Темы дня
Загрузка...
Реклама