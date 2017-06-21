JODI: Россия в апреле снова опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия стабильно опережает Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти с начала года, в апреле соотношение составило 10,34 млн баррелей в сутки против 9,95 млн баррелей. Такие данные следуют из обновленной в среду базы данных Joint Organization Data Initiative (JODI).

Россия уступала по объемам добычи королевству почти на протяжении всего прошлого года, за исключением первых двух месяцев. С января этого года ситуация изменилась, как только саудовская добыча опустилась ниже уровня 10 млн баррелей, так как королевство полностью выполнило свою квоту в рамках сделки ОПЕК и за короткое время снизило производство почти на 0,5 млн баррелей.

По данным JODI, Россия снижает добычу с начала года - с 10,512 млн баррелей в январе до 10,347 млн баррелей в апреле. В то же время у Саудовской Аравии был зафиксирован небольшой рост добычи в феврале - до 10,011 с 9,748 млн в январе. Добыча подросла и в апреле по отношению к марту - с 9,900 до 9,946 млн баррелей.

При этом, по данным агентства, по отношению к октябрю, взятому за базовый уровень в соглашении о сокращении добычи, в апреле Саудовская Аравия снизила добычу на 679 тыс. баррелей (квота 458 тыс.), а Россия - на 165 тыс.

Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, достигла квоты в 300 тыс. в начале мая этого года. С тех пор она стабильно поддерживается, говорил министр.