Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лаборатория Касперского" открыла центр исследований и разработок в Израиле

Экономика и бизнес
21 июня, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Центр будет заниматься изучением и анализом киберугроз для новых технологий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская компания, работающая в сфере кибербезопасности, "Лаборатория Касперского" открыла центр исследований и разработок (R&D) на базе своего офиса в Иерусалиме, который будет заниматься изучением и анализом киберугроз для новых технологий (таких как "интернет вещей", в том числе промышленный, а также подключенные к интернету автомобили).

Как говорится в сообщении компании, это второй R&D центр "Лаборатории Касперского", открытый за рубежом в течение года: аналогичный центр был открыт в Ирландии в сентябре 2016 года. Специалисты "Лаборатории Касперского" в Израиле будут делиться с коллегами из других стран информацией о последних обнаруженных киберрисках, угрожающих компаниям и частным лицам, уточняется в сообщении.

"Израиль - один из важных мировых технологических хабов, в том числе в сфере кибербезопасности", - прокомментировал событие гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, процитированный в сообщении. "Цифровая революция продолжается, и мир становится все более взаимосвязанным. Уже сейчас так называемых "умных" устройств гораздо больше, чем людей на Земле, и от них все больше зависит наша повседневная жизнь", - отметил он.

В то же время, по словам Касперского, большинство таких устройств и систем (в том числе критически важных) уязвимы для кибератак. "Наш иерусалимский центр сосредоточится на таких угрозах и методах противостояния им", - добавил он.

"Запуск центра исследований и разработки - еще один важный этап как для компании, так и для Израиля. Новый центр станет еще одним фронтом глобальной борьбы с киберпреступностью", - отметил, в свою очередь, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в Израиле Ноам Фроймович.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МВД: результаты обеих экспертиз крови погибшего в Балашихе мальчика совпадают
2
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
3
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
6
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
7
СК: в крови ребенка, изъятой со сбившей его машины в Балашихе, обнаружен алкоголь
Темы дня
Загрузка...
Реклама