"Лаборатория Касперского" открыла центр исследований и разработок в Израиле

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская компания, работающая в сфере кибербезопасности, "Лаборатория Касперского" открыла центр исследований и разработок (R&D) на базе своего офиса в Иерусалиме, который будет заниматься изучением и анализом киберугроз для новых технологий (таких как "интернет вещей", в том числе промышленный, а также подключенные к интернету автомобили).

Как говорится в сообщении компании, это второй R&D центр "Лаборатории Касперского", открытый за рубежом в течение года: аналогичный центр был открыт в Ирландии в сентябре 2016 года. Специалисты "Лаборатории Касперского" в Израиле будут делиться с коллегами из других стран информацией о последних обнаруженных киберрисках, угрожающих компаниям и частным лицам, уточняется в сообщении.

"Израиль - один из важных мировых технологических хабов, в том числе в сфере кибербезопасности", - прокомментировал событие гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, процитированный в сообщении. "Цифровая революция продолжается, и мир становится все более взаимосвязанным. Уже сейчас так называемых "умных" устройств гораздо больше, чем людей на Земле, и от них все больше зависит наша повседневная жизнь", - отметил он.

В то же время, по словам Касперского, большинство таких устройств и систем (в том числе критически важных) уязвимы для кибератак. "Наш иерусалимский центр сосредоточится на таких угрозах и методах противостояния им", - добавил он.

"Запуск центра исследований и разработки - еще один важный этап как для компании, так и для Израиля. Новый центр станет еще одним фронтом глобальной борьбы с киберпреступностью", - отметил, в свою очередь, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в Израиле Ноам Фроймович.