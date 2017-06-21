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Путин: "Северный поток-2" должен способствовать развитию энергорынка

Экономика и бизнес
21 июня, 17:48 UTC+3

По словам президента РФ, проект не направлен против кого бы то ни было, и это нужно объяснить всем партнерам

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Северный поток-2" не направлен против кого бы то ни было, он должен способствовать развитию энергорынка, и это нужно спокойно объяснить всем партнерам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам просто нужно спокойно всем нашим партнерам, всем заинтересованным странам, объяснить, что этот проект не направлен против кого бы то ни было, а наоборот - он призван способствовать развитию энергетических рынков", - заявил глава государства на встрече с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

По словам президента РФ, "Северный поток-2" - чисто коммерческий проект, он имеет все шансы на успех.

"То, что касается наших планов, в том числе проекта "Северный поток-2", - конечно, о имеет все шансы на успех, - заявил глава государства. - Я всегда подчеркиваю, что это чисто коммерческий проект".

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