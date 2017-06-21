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Путин поздравил Shell со 125-летием работы в России

Экономика и бизнес
21 июня, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell поблагодарил президента РФ и отметил, что успех в работе в России был бы невозможен для Shell без надежного партнерства с российскими компаниями

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил главного исполнительного директора Royal Dutch Shell Бена ван Бердена со 125-летием работы его компании в России.

"(Хотел бы) поздравить вас со 125-летием работы вашей компании в России", - заявил российский лидер на встрече с ван Берденом.

Президент напомнил, что начало работы компании было ознаменовано первой поставкой керосина из Баку в третьи страны. "Теперь компания представлена в России очень широко, и мы имеем очень хорошие перспективы и большие планы, - уверен Путин. - С удовольствием обсудим с Вами все это".

Ван Берден в ответ поблагодарил Путина за поздравления и отметил, что российский президент хорошо информирован об истории компании. По словам ван Бердена, успех в работе в России был бы невозможен для Shell без надежного партнерства с российскими компаниями. "И с тех пор это партнерство развивается и процветает", - констатировал он. "Мы гордимся своей работой в России", - сказал ван Берден. Он поблагодарил Путина за доверие и сотрудничество, произнеся слово "Спасибо" на русском языке.

Представитель Shell заверил также, что очень оптимистично смотрит на развитие бизнеса в России. Ван Берден добавил, что так же оптимистично он смотрит и на начинающийся в эти минуты в Москве матч Кубка конфедераций меду сборными России и Португалии. "Это очень важный матч, и, надеюсь, несмотря на ваш плотный график, вы сможете посмотреть хотя бы часть игры", - заявил ван Берден.

"Что касается футбола - не знаю", - ответил ему Путин.

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