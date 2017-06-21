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Счетная палата не планировала проверять сделку по приватизации "Роснефти"

Экономика и бизнес
21 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Как заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, всю необходимую информацию ведомство может получить на основе информации от Росимущества, которое выступает администратором доходов

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Счетная палата не планировала проводить проверку приватизации 19,5% акций "Роснефти". Об этом на заседании Госдумы в среду сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

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"Что касается того, что было изложено относительно этой сделки в печати, то это всего лишь на всего печать. А что касается наших проверок, то мы не предполагали проведение (проверки - прим. ТАСС) приватизационной сделки по "Роснефти", поскольку всю необходимую информацию мы можем получить на основе информации от Росимущества, которое выступает администратором этих доходов", - сказала Голикова, комментируя высказывание депутата Веры Ганзя о появившихся у нее сомнениях в прозрачности сделки.

Глава Счетной палаты напомнила, что сделка по приватизации 19,5% акций "Роснефти" позволила привлечь в федеральный бюджет 710 млрд рублей.

"С точки зрения бюджетного эффекта - он очевиден, он измеряется теми цифрами, о которых я сказала. Что касается самой "Роснефти", она повлияла существенно на капитализацию компании, на стоимость ее акций и на расширение возможностей самой "Роснефти" по производству и по заключению новых контрактов с иностранными партнерами, а это, как следствие, последующие доходы бюджета", - отметила Голикова.

В начале декабря "Роснефтегаз" и консорциум подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA). Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.

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Приватизация "Роснефти"
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Голикова, Татьяна Алексеевна
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