Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"

ВАРШАВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша приостановила закачку в свою газотранспортную систему российского газа, поступающего в страну по газопроводу "Ямал - Европа". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь польского газового оператора Gaz-System Томаш Петрасеньский.

Ранее стало известно, что Польша приостановила поставки топлива из Германии, поступавшего в рамках виртуального реверса. Как выяснилось, речь идет о российском газе в целом.

"Речь идет о газе, который поступает к нам с востока через пункт в Кондрадках и получается в Польше в пунктах приема во Львувеке и Влоцлавеке. Мы не можем принять этот газ из-за того, что он не соответствует параметрам качества, указанным в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию газотранспортной системы (IRiESP)", - пояснил Петрасеньский, подчеркнув, что транзит газа в Германию при этом осуществляется нормально. "Мы надеемся, что это временная ситуация", - добавил представитель Gaz-System.

Он напомнил, что решение приостановить поставки было принято утром 21 июня и должно действовать до 6 утра (по местному времени) 23 июня. "Если качество газа улучшится, мы не исключаем отмены этого решения раньше указанного срока", - указал Петрасеньский.

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", по контракту с которым страна может ежегодно закупать 10,2 млрд кубометров. В прошлом году Польша воспользовалась услугами альтернативных поставщиков и закупила в РФ только 8 млрд кубометров газа, покрыв оставшиеся потребности за счет закупок газа на германской топливной бирже.