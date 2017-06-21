Иранские компании заинтересовались развитием растениеводства в Орловской области

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Иранские сельхозтоваропроизводители заинтересованы в развитии растениеводства на территории Орловской области. Об этом сообщил на встрече с главой региона Вадимом Потомским посол Исламской Республики Иран Мехди Санаи.

"В Иране есть компании, которые заинтересованы на территорией страны заниматься растениеводством, и мы будем прикладывать усилия, чтобы некоторые представители этих компаний отправить в Орловскую область. Надеюсь, и здесь подготовят соответствующие возможности для того, чтобы они могли заниматься растениеводством", - сказал посол.

По его словам, межрегиональное сотрудничество входит в приоритетные направления взаимоотношений Ирана с Россией. "Мы уделяем этому вопросу очень большое внимание. Мы будем стараться, чтобы сотрудничество с Орловской областью получило дальнейшее развитие", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС губернатор Орловской области Вадим Потомский, региональные власти рассчитывают на иранские инвестиции. По словам главы региона, иранскую сторону интересуют орловские достижения в сельском хозяйстве. Для региона же иранские предприниматели представляют интерес в качестве инвесторов с точки зрения переработки той продукции, которая выращивается в Орловской области. "Нас интересует вопрос увеличения добавленной стоимости нашей продукции и инвестиции, в том числе в промышленную составляющую", - сказал Потомский.

Кроме того, Иран рассматривает возможность создания торгового дома в Орловской области. Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече с членами делегации Исламской Республики Иран, которые побывали в регионе в октябре 2016 года. Выгодное географическое положение и близость к столице, по мнению властей, могла бы сделать торговый дом своеобразным логистическим центром для распространения иранской продукции не только в регионы ЦФО, но и по всей России. Какую продукцию Иран намерен поставлять в Россию с помощью торгового дома, не уточняется.