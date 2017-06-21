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Индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением

Экономика и бизнес
21 июня, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Курс доллара укрепился на 0,53%, до 59,95 рубля, евро - на 0,69%, до 66,8 рубля

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги в среду снижением. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,38% - до 1850,81 пункта, РТС снизился на 0,78% - до 973,33 пункта.

"Индекс ММВБ сегодня закрылся снижением на полпроцента на фоне довольно крепкого курса рубля при одновременном низком уровне цен на нефть, - отмечают аналитики инвестиционной компании "Финам". - В целом до закрытия реестров держателей дивидендов и начала нового сезона корпоративной отчетности российский фондовый рынок характеризуется отсутствием интересных торговых историй по отдельным эмитентам".

Курс доллара к рублю по состоянию на 19:15 мск укрепился на 0,53%, до 59,95 рубля, евро - на 0,69%, до 66,8 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% - до $45,56 за баррель.

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