Медведев: юбилей партнерства Shell с РФ даст новый импульс для сотрудничества

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив нидерландско-британского нефтяного концерна Shell со 125-летием работы в России. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте правительства.
"Сегодня Shell прочно интегрирован в экономику нашей страны, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов. Его компании и совместные предприятия работают в различных сферах бизнеса - от разведки и добычи полезных ископаемых до производства ГСМ и их реализации через сеть своих АЗС", - говорится в телеграмме.
Медведев напомнил, что одним из самых масштабных проектов компании стало строительство в России первого завода по производству СПГ на Сахалине. Он выразил уверенность, что юбилей взаимовыгодного сотрудничества "придаст новый импульс для его углубления, подскажет новые идеи для совместного движения вперед".
"По большому счету именно в нашей стране семейная фирма Marcus впервые решила заняться нефтяным бизнесом и добилась невероятных успехов, став крупнейшей нефтедобывающей компанией мира. Shell никогда не терял связи с Россией, а в годы Второй мировой активно участвовал в поставках нефтепродуктов в СССР, помогал продовольствием. Ветераны войны помнят об этом и благодарны всем, кто приближал Победу", - добавил председатель правительства.