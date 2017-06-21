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Цена барреля нефти Brent упала ниже $45 впервые с 15 ноября 2016 года

Экономика и бизнес
21 июня, 19:46 дата обновления: 21 июня, 20:01 UTC+3

На этом фоне курс доллара к рублю укрепился на 0,94%

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне упала на 2,54% - до $44,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были ниже отметки в $45 за баррель 15 ноября 2016 года. 

На фоне снижения стоимости нефти курс доллара к рублю по состоянию на 19:50 мск укрепился на 0,94% - до 60,19 рубля, евро - на 1,09%, до 67,06 рубля. 

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