Цена барреля нефти Brent упала ниже $45 впервые с 15 ноября 2016 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне упала на 2,54% - до $44,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были ниже отметки в $45 за баррель 15 ноября 2016 года.

На фоне снижения стоимости нефти курс доллара к рублю по состоянию на 19:50 мск укрепился на 0,94% - до 60,19 рубля, евро - на 1,09%, до 67,06 рубля.