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Бразилия будет способствовать подготовке соглашения между МЕРКОСУР и ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
21 июня, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Как рассказал бразильский лидер Мишел Темер, этот вопрос обсуждался на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вопрос о подготовке соглашения о сотрудничестве между Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) обсуждался в среду на переговорах с президентом России Владимиром Путиным и на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Бразилии Мишел Темер.

"Сегодня об этом мы говорили с президентом Путиным и премьер-министром Медведевым, - отметил он. - В июле к Бразилии перейдет председательство в МЕРКОСУР, поэтому во втором полугодии нынешнего года мы постараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы продвинуться вперед в плане подготовки соглашения о сотрудничестве между МЕРКОСУР и ЕврАзЭС".

По словам бразильского президента, внешнеполитические ведомства обеих стран "активно работают в этом направлении". "Думаю, что мы сможем консолидировать наши усилия во втором полугодии", - подчеркнул Темер.

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Темер, Мишел Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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