Эксперты: рынок онлайн-продаж лекарств в РФ после легализации может вырасти в 1,5 раза

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Анна Топорова/. Легализация продаж лекарств через интернет позволит значительно поднять уровень торговли этого сегмента, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценкам, объем рынка онлайн-торговли фармацевтической продукцией через год после снятия запрета может составить от 16,5 млрд до 37,5 млрд рублей.

Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. Законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому.

"Совокупный объем этого бизнеса (продажи лекарств через интернет - прим. ред.), - и легального, и серого - по нашим оценкам, за 2016 год составляет от 20 млрд до 25 млрд рублей. Надо понимать, что когда примут поправки в закон, он (объем рынка - прим. ред.), думаю, должен возрасти многократно. В первый год после снятия запрета он может увеличиться на 50%", - рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Доля серого рынка онлайн-торговли медикаментами, по его оценкам, сейчас составляет около 7-10%.

За последние три года объем покупок фармацевтического ассортимента через интернет, как минимум, удвоился, отмечает финансовый директор по фармацевтическим проектам консалтинговой компании IPT Group Юлия Петрищева. Статистика IPT Group отличается от цифр RNC. "Объем продаж фармацевтической продукции через интернет (без учета серого рынка - прим. ред.) в 2016 году составил 11 млрд рублей, из них собственно лекарственных средств - 0,7-1 млрд рублей. В 2015 году объем продаж лекарственных препаратов через интернет составлял порядка 700 млн рублей", - говорит Петрищева.

Эксперты сходятся в одном: в случае отмены запрета на онлайн-торговлю лекарствами объем рынка вырастет минимум на 40-50%, тем самым закрепив текущую положительную динамику.

Ключевые игроки

Практически все серьезные российские аптечные сети запускают онлайн-системы бронирования лекарств. Лидером по оборотам в онлайн-сегменте, согласно данным IPT Group, является проект apteka.ru одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов "Катрен". Доля этого интернет-сервиса составляет порядка 45% исследуемого сегмента рынка.

Эксперт из RNC Pharma среди ключевых онлайн-сервисов, работающих по принципу бронирования, также называет "Здравсити", проект фармдистрибьютора "Протек", и сервис Ассоциации независимых аптек (АСНА).

Помимо аптечных ассоциаций рынком интересуются и отдельные игроки. Например, "Аптечная сеть 36.6" недавно запустила партнерский проект с Ozon.ru. По словам представителя компании Алексея Киселева-Романова, средний дневной объем продаж сети через Ozon.ru в период с 1 марта по 1 июня этого года составил 1% от дневной выручки, или более 1 млн рублей. При этом аптечная сеть намерена довести долю интернет-продаж до 10% в 2018 году и инвестировать в развитие собственного интернет-магазина 240 млн рублей до 2021 года.

Закон об интернет-продаже лекарств

Удерживает рынок от роста только отсутствие закона. Сейчас законопроект об интернет-продаже лекарств находится в правительстве, сообщила ТАСС руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина. "Законопроект подготовлен, все основные согласования он прошел, и в любом случае, я считаю, что он будет продвигаться", - сказала Максимкина.

Принципиальным в доработанном законопроекте, по ее словам, является момент, фиксирующий право на интернет- торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при необходимости потребитель мог предъявить претензии. "У нас возврат невозможен, но претензии предъявить можно", - пояснила Максимкина.

Она добавила, что доработанный документ не будет предполагать интернет-продажу препаратов, которые отпускаются по рецепту врача, однако в дальнейшем в законопроект могут быть включены и рецептурные лекарства.

Подводные камни

Минпромторг, курирующий развитие электронной торговли в России, концептуально поддерживает снятие запрета на интернет-торговлю лекарствами, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. "Снятие правовых коллизий и чрезмерных запретов при организации торговли дистанционным способом является одной из задач стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 годы и на период до 2025 года, проект которой мы сейчас дорабатываем", - рассказали в министерстве.

При этом, помимо достоинств, снятие запрета на продажу лекарств через интернет несет в себе и риски. Доставка препаратов в случае легализации продаж может быть непрозрачной, полагает глава Ассоциации компаний интернет- торговли (АКИТ) Алексей Федоров: "Например, курьер не успел привезти вам лекарство и перенес доставку на завтра, а само лекарство должно храниться в холодильнике. Где уверенность в том, что он отвез его обратно на склад, а не оставил до следующего утра в машине?".

Однако в Минпромторге уверяют, что закон должен будет предусматривать механизмы, которые обеспечат соблюдение особых правил перевозки и хранения в процессе доставки лекарственных препаратов.