Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NY Post: директором Uber может стать один из ключевых менеджеров Facebook

Экономика и бизнес
21 июня, 21:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

По данным источников газеты, кресло директора могут предложить Шерил Сандберг

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шерил Сандберг

Шерил Сандберг

© EPA/LAURENT GILLIERON

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Совет директоров американской корпорации Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси в десятках стран, намерен предложить пост главы этой компании Шерил Сандберг, которая занимает один из ключевых постов в компании Facebook. Об этом сообщила в среду американская газета New York Post.

По сведениям ее источников, в Uber считают, что Сандберг, являющаяся сейчас операционным директором Facebook, будет "оптимальным выбором". Вместе с тем, окончательной ясности по поводу того, кто станет главой компании, пока нет. За назначение Сандберг, в частности, активно выступает предприниматель Арианна Хаффингтон, входящая в совет директоров Uber. Официальных заявлений компании на этот счет пока не поступало.

В среду в пресс-службе Uber ТАСС подтвердили, что прежний глава корпорации Трэвис Каланик подал в отставку с поста генерального директора. До этого о его уходе с должности сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание утверждало, что за отставку Каланика высказались пять крупнейших инвесторов компании. 14 июня он заявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

Каланик в конце мая пережил трагедию - его мать погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке в штате Калифорния. Кроме того, компания оказалась в центре ряда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили своих бывших руководителей в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что фирма проведет тщательное расследование.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам Каланик - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
2
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"
3
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
4
Мосгорсуд вынес обвинительный вердикт банде, убившей 15 бездомных
5
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
6
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
7
Рябков заявил об отмене очередного раунда консультаций с замгоссекретаря Шэнноном
Темы дня
Загрузка...
Реклама