NY Post: директором Uber может стать один из ключевых менеджеров Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Совет директоров американской корпорации Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси в десятках стран, намерен предложить пост главы этой компании Шерил Сандберг, которая занимает один из ключевых постов в компании Facebook. Об этом сообщила в среду американская газета New York Post.

По сведениям ее источников, в Uber считают, что Сандберг, являющаяся сейчас операционным директором Facebook, будет "оптимальным выбором". Вместе с тем, окончательной ясности по поводу того, кто станет главой компании, пока нет. За назначение Сандберг, в частности, активно выступает предприниматель Арианна Хаффингтон, входящая в совет директоров Uber. Официальных заявлений компании на этот счет пока не поступало.

В среду в пресс-службе Uber ТАСС подтвердили, что прежний глава корпорации Трэвис Каланик подал в отставку с поста генерального директора. До этого о его уходе с должности сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание утверждало, что за отставку Каланика высказались пять крупнейших инвесторов компании. 14 июня он заявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

Каланик в конце мая пережил трагедию - его мать погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке в штате Калифорния. Кроме того, компания оказалась в центре ряда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили своих бывших руководителей в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что фирма проведет тщательное расследование.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам Каланик - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.