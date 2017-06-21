Tesla приняла на работу ведущего эксперта по разработке искусственного интеллекта

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Tesla, специализирующаяся на выпуске электромобилей, приняла на работу на должность главы отдела по разработке ряда ключевых систем автопилота известного в США специалиста по искусственному интеллекту. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель компании.
6 июня компания Tesla проведет ежегодное собрание акционеров, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития и деятельности автогиганта.
На продаже каждого автомобиля Tesla теряет порядка $4 тыс., но инвесторов это не очень беспокоит: по состоянию на 5 июня акция компании стоила чуть больше $347, а в декабре прошлого года – менее $220.
Эволюция автомобилей американской компании — в инфографике ТАСС.
Как уточняется в предоставленных по электронной почте разъяснительных материалах, указанную должность займет "один из ведущих экспертов в сфере распознавания объектов компьютерами и машинного обучения Андрей Карпатый". Он будет отчитываться напрямую руководителю Tesla Илону Маску.
Карпатый, обучавшийся в Станфордском университете (штат Калифорния), ранее участвовал в проекте ImageNet по созданию программных средств, позволяющим компьютерам идентифицировать изображение. Он также работал в базирующейся в Сан-Франциско (штат Калифорния) компании OpenAI, занимающейся созданием искусственного интеллекта. Эта фирма была основана в 2015 году при содействии Маска.
В Tesla также сообщили об увольнении одного из ключевых специалистов, отвечавших за разработку новейшей системы автопилота - Криса Лэттнера. О начале его работы в компании было объявлено в январе текущего года. До этого он считался одним из самых опытных программистов американской корпорации Apple.
В предоставленном ТАСС заявлении официального представителя Tesla отмечается: "Крис просто не подходил для Tesla, и мы решили его сменить. Мы желаем ему всего наилучшего".
Лэттнер ранее проработал в Apple около 11 лет и сыграл ключевую роль в создании языка программирования Swift. В Tesla в прошлом выражали уверенность в том, что Лэттнер поможет создать автомобили, способные ездить совершенно без участия человека.
В октябре 2016 года Tesla объявила, что будет оснащать все выпускаемые ею автомобили новыми системами, необходимыми для полностью автономной работы автопилота. Как разъяснялось тогда в заявлении, новые системы включают в себя "восемь камер, обеспечивающих 360-градусный угол обзора вокруг автомобиля на расстоянии до 250 метров и 12 усовершенствованных ультразвуковых датчиков, которые позволяют заметить твердые и мягкие объекты на дистанции почти в два раза большей, чем раньше".
Производимые компанией в настоящее время машины, оснащенные функцией автопилота, требуют присутствия водителя. Компьютер может корректировать курс транспортного средства или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя. Система автопилота в машинах производства Tesla нередко подвергалась пристальному вниманию и критике. Причиной этого стал ряд автоаварий предположительно вызванных, в частности, несовершенством электронного ассистента.