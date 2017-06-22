Дополнительные внутренние авиарейсы открываются летом в Приморье

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Дополнительные рейсы малой авиации по семи направлениям откроются в Приморье летом, сообщает в четверг пресс-служба администрации края.
"В период с июля по август дополнительные рейсы откроют по семи направлениям: из Владивостока в Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, Пластун, а также из Тернея Амгу и Единку", - говорится в сообщении.
Сейчас авиакомпания "Аврора" на приобретенных администрацией края самолетах DHC-6 выполняет авиарейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный рейс из Кавалерово в Хабаровск. Еще три внутренних рейса по краю выполняет компания "Дальнереченск Авиа" на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-8.