Кабмин вносит в Госдуму законопроект об ответственности за оборот некачественного топлива

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности за правонарушения в сфере выпуска и обращения топлива на рынке. Документ опубликован на сайте правительства.
"Предлагается установить ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технического регламента в виде административного штрафа. Предусматривается, что размер штрафа для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и юридических лиц будет составлять от 100 тыс. до 300 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке.
Также предлагается установить ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технического регламента автомобильного и авиационного бензина в виде административного штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения.
В случае повторных нарушений законопроект предусматривает административный штраф в размере 2 млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 15 июня 2017 года.