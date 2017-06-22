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Минпромторг: реальному сектору в ближайшие месяцы выгоден курс 58-62 рубля за доллар

Экономика и бизнес
22 июня, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, главное, чтобы ослабление рубля не продолжилось и не стало шоковым

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Промышленным предприятиям России в перспективе ближайших месяцев выгоден курс на уровне 58-62 рубля за доллар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, ссылаясь на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"В перспективе ближайших месяцев для эффективной реализации проектов импортозамещения и обеспечения плановой маржинальности по исполненным экспортным сделкам для большинства отраслей комфортным является курс на уровне 58-62 рубля за доллар", - цитирует Минпромторг руководителя ведомства.

"Отрасли уже адаптировались к текущему курсу. Положительная динамика наблюдается практически во всех секторах обрабатывающей промышленности. Низкий курс рубля выгоден, в первую очередь, предприятиям-экспортерам. Они получают прибыль в валюте, и при укреплении курса рубля экспортная выручка предприятий неуклонно снижается. Однако самое главное для бизнеса - стабильность", - заключил министр.

Накануне курс евро на торгах Мосбиржи превышал 67 рублей, доллара - 60 рублей.

Рубль продолжает падение вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1% и составила $45,53 за баррель.

"Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности", - уверен глава Минпромторга.

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Мировые цены на нефть Колебания курса рубля
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