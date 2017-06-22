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Билл Гейтс возглавил список самых богатых американцев по версии журнала Forbes

Экономика и бизнес
22 июня, 10:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Состояние одного из основателей компании Microsoft оценивается в $88,9 млрд

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Билл Гейтс

Билл Гейтс

© REUTERS/Shannon Stapleton

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американский предприниматель, филантроп и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс возглавил список самых богатых жителей США. Согласно опубликованному в среду журналом Forbes рейтингу главных богачей каждого из 50 штатов страны, состояние Билла Гейтса (штат Вашингтон) оценивается сейчас в $88,9 млрд.

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Соучредитель Microsoft является и самым состоятельным человеком в мире. Основатель американской интернет-компании Amazon Джефф Безос, который также проживает в Вашингтоне, занял второе место среди самых богатых жителей штата ($83,3 млрд). В Небраске наиболее состоятельным жителем признан инвестор Уоррен Баффет ($76,2 млрд). Самым молодым американским богачом вновь стал основатель социальной сети Facebook 33-летний Марк Цукерберг, который также является и наиболее богатым жителем Калифорнии ($62,4 млрд).

Самым обеспеченным нью-йоркцем по-прежнему является экс-мэр Майкл Блумберг ($50,7 млрд), а в Арканзасе главным богачом считается Джим Уолтон ($38,5 млрд) - сын Сэма Уолтона, учредителя компании Walmart, владеющей крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Его сестра Алиса Уолтон проживает в штате Техас и признана там богатейшей жительницей ($38,2 млрд).

Наиболее состоятельным среди соотечественников в штате Невада стал предприниматель Шелдон Адельсон ($35,6 млрд), который считается и одним из главных спонсоров Республиканской партии США. В Вирджинии больше всего денег удалось скопить Жаклин Марс ($27,6 млрд) - внучке основателя кондитерской корпорации Mars Фрэнка Марса. А вот его внук Джон Марс оказался главным богачом штата Вайоминг ($27,6 млрд).

Самым пожилым американским богачом в этом списке Forbes стал 91-летний Лесли Лэмптон из штата Миссисипи ($760 млн). Лэмптон еще в 1954 году учредил нефтяную компанию Ergon, в которой на тот момент работало всего два человека. Сейчас ее штат насчитывает порядка 2,5 тысяч сотрудников.

В семи американских штатах вообще не оказалось миллиардеров, наиболее богатым их жителям удалось скопить максимально несколько сотен миллионов долларов. При этом в Аляске живут два самых "бедных" среди богачей нынешнего списка Forbes - это совладельцы строительной компании Леонард Хайд и Джонатан Рубини (по $340 млн на счету у каждого). Суммарное состояние всех 52 участников рейтинга Forbes составляет свыше $745 млрд. С прошлого года этот показатель увеличился на $1,7 млрд.

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