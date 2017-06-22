Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

К пуску первого энергоблока Курской АЭС-2 построят железнодорожный мост и автодорогу

Экономика и бизнес
22 июня, 10:14 UTC+3 КУРСК КУРСК 22, июня. /ТАСС

По словам губернатора Курской области Александра Михайлова, приоритетная задача на 2017 год - обеспечить готовность стройплощадки к основному периоду строительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Железнодорожный мост и эвакуационная автомобильная дорога будут построены в Курчатовском районе Курской области к пуску первого энергоблока Курской АЭС-2, который запланирован на 2021-2022 годы. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Михайлов.

"С этой промышленной стройкой (строительством АЭС-2 - прим. ТАСС) связана и реализация инфраструктурных проектов. Например, в Курчатовском районе уже введен новый автомобильный мост через реку Сейм (в августе 2016 года - прим. ТАСС). В 2018 году будет построен еще и железнодорожный. Ко времени пуска первого энергоблока планируется сдать в эксплуатацию эвакуационную автомобильную дорогу, что значительно улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами этого района", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что приоритетная задача на 2017 год - обеспечить готовность стройплощадки к основному периоду строительства. На эти цели предусмотрено 16,5 млрд рублей, в том числе на строительно-монтажные работы потребуется свыше 3 млрд рублей.

"В текущем году необходимо завершить разработку грунта, закончить работы по водопонижению площадки, строительству цехов изготовления армометаллоблоков и дробеструйной очистки, электроподстанции на 330 кВ и железнодорожного моста. Финансирование работ предусмотрено в полном объеме", - уточнил губернатор Курской области.

Курская АЭС-2 должна заместить мощности старых энергоблоков Курской АЭС, введенных в эксплуатацию с 1976 по 1985 годы. Общий объем инвестиций в проект составляет 400 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
3
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
Прооперированный в Германии губернатор Тулеев продолжает лечение в Кемерове
6
В Москве в ближайшие часы вновь ожидаются дождь и усиление ветра
7
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
Темы дня
Загрузка...
Реклама