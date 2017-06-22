К пуску первого энергоблока Курской АЭС-2 построят железнодорожный мост и автодорогу

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КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Железнодорожный мост и эвакуационная автомобильная дорога будут построены в Курчатовском районе Курской области к пуску первого энергоблока Курской АЭС-2, который запланирован на 2021-2022 годы. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Михайлов.
"С этой промышленной стройкой (строительством АЭС-2 - прим. ТАСС) связана и реализация инфраструктурных проектов. Например, в Курчатовском районе уже введен новый автомобильный мост через реку Сейм (в августе 2016 года - прим. ТАСС). В 2018 году будет построен еще и железнодорожный. Ко времени пуска первого энергоблока планируется сдать в эксплуатацию эвакуационную автомобильную дорогу, что значительно улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами этого района", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что приоритетная задача на 2017 год - обеспечить готовность стройплощадки к основному периоду строительства. На эти цели предусмотрено 16,5 млрд рублей, в том числе на строительно-монтажные работы потребуется свыше 3 млрд рублей.
"В текущем году необходимо завершить разработку грунта, закончить работы по водопонижению площадки, строительству цехов изготовления армометаллоблоков и дробеструйной очистки, электроподстанции на 330 кВ и железнодорожного моста. Финансирование работ предусмотрено в полном объеме", - уточнил губернатор Курской области.
Курская АЭС-2 должна заместить мощности старых энергоблоков Курской АЭС, введенных в эксплуатацию с 1976 по 1985 годы. Общий объем инвестиций в проект составляет 400 млрд рублей.