СМИ: Samsung на этой неделе выпустит в продажу новый смартфон-раскладушку

Корпорация Samsung Electronics Co заявила, что выпустит новый смартфон - "раскладушку" Galaxy Folder 2 на этой неделе. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Дизайн Galaxy Folder 2 не сильно отличается от предыдущих моделей. Смартфон работает на платформе Android 6.0 и поставляется с камерами восемь и пять мегапикселей. Внешним дисплеем модель не оснащена, так что для проверки сообщений или получении информации о входящем звонке придется раскрывать смартфон. Но, как утверждает производитель, пользоваться аппаратом будет гораздо удобнее из-за возможности совмещать действия на экране и клавиатуре.

"Пользователь может наслаждаться просмотром фото или видео на дисплее c диагональю 96.6 мм (3.8 дюйма - прим. ТАСС) и при этом активировать различные функции, например, телефонную книгу или камеры", - передает Yonhap сообщение Samsung.

Емкость аккумулятора, который может быть отсоединен от устройства, составляет 1,950 mAh. При этом разработчики учли потребности пожилых людей и сделали рингтоны "очень громкими".

Galaxy Folder 2 будет доступен в черном и красном цветах, а его стоимость составит $260. Агентство Yonhap заявляет, что на полках южнокорейских магазинов аппарат появится уже в пятницу.