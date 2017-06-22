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СМИ: Samsung на этой неделе выпустит в продажу новый смартфон-раскладушку

Экономика и бизнес
22 июня, 11:07 UTC+3

Пользоваться Galaxy Folder 2 будет гораздо удобнее из-за возможности совмещать действия на экране и клавиатуре, утверждает производитель

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© AP Photo/Ahn Young-joon

Корпорация Samsung Electronics Co заявила, что выпустит новый смартфон - "раскладушку" Galaxy Folder 2 на этой неделе. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap

Дизайн Galaxy Folder 2 не сильно отличается от предыдущих моделей. Смартфон работает на платформе Android 6.0 и поставляется с камерами восемь и пять мегапикселей. Внешним дисплеем модель не оснащена, так что для проверки сообщений или получении информации о входящем звонке придется раскрывать смартфон. Но, как утверждает производитель, пользоваться аппаратом будет гораздо удобнее из-за возможности совмещать действия на экране и клавиатуре. 

"Пользователь может наслаждаться просмотром фото или видео на дисплее c диагональю 96.6 мм (3.8 дюйма - прим. ТАСС) и при этом активировать различные функции, например, телефонную книгу или камеры", - передает Yonhap сообщение Samsung.

Емкость аккумулятора, который может быть отсоединен от устройства, составляет 1,950 mAh. При этом разработчики учли потребности пожилых людей и сделали рингтоны "очень громкими".

Galaxy Folder 2 будет доступен в черном и красном цветах, а его стоимость составит $260. Агентство Yonhap заявляет, что на полках южнокорейских магазинов аппарат появится уже в пятницу.

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