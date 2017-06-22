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"Газпром" ориентируется на среднюю цену экспорта газа в 2017 г. $180 за тысячу кубометров

Экономика и бизнес
22 июня, 11:45 UTC+3

Заместитель председателя правления компании Андрей Круглов напомнил, что в бюджете заложена цена в размере $166 за 1 тыс. куб. м

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Газпром" ориентируется на среднюю цену экспорта газа в 2017 году в $180 за тысячу кубометров. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"Цена газа средняя поставляемого на экспорт, по всей вероятности она будет выше, чем в прошлом году, и даже чем мы планировали в бюджете", - сказал Круглов.

Он напомнил, что в бюджете заложена цена в размере $166 за 1 тыс. куб. м, по факту средняя экспортная цена на газ может составить $180 за 1 тыс. куб. м.

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